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استقالة السفير البريطاني بواشنطن بسبب أزمته مع ترامب
وطنا اليوم-عمان:قدم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، كيم داروش، استقالته، الأربعاء، بعد الجدل الذي أثير مع الرئيس الأمريكي إثر نشر مذكرات دبلوماسية مسربة وجه فيها انتقادات لاذعة لدونالد ترامب.
وكتب السفير في رسالة استقالته: "الوضع الحالي يجعل من المتعذر بالنسبة لي أن أواصل دوري كما أرغب"، مضيفا: "أعتقد أنه في الظروف الراهنة، فإن المسار المسؤول الواجب اتباعه هو إفساح المجال أمام تعيين سفير جديد".
وهاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددا السفير البريطاني لدى واشنطن، كيم داروتش، واصفا إياه بـ "الفتى الغبي جدا والمتعجرف".
وجدد ترامب انتقاده لتعاطي لندن مع ملف بريكست بالقول إنه ينبغي للسفير البريطاني أن يتحدث مع بلاده ومع ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، حول مفاوضات بريكست الفاشلة، وألا ينزعج من انتقادي للطريقة السيئة التي عولج بها الملف.
وتابع: "أبلغت تيريزا ماي كيف ينبغي التعامل مع الملف، لكنها مضت بأسلوبها الأحمق، ولم تكن قادرة على حله. يا لها من كارثة!".
وكانت برقيات مسربة من السفارة البريطانية بواشنطن، كشفت وصف السفير للإدارة الأمريكية في عهد ترامب، بأنها "غير كفؤة" فضلا عن أوصاف أخرى بطريقة إدارة حمقاء.
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