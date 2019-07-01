من أمام مقاتلات الـ F35.. نتنياهو يهدد إيران

وطنا اليوم-عمان:وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، تهديدا لإيران، وقال إنها في مرمى الطائرات الإسرائيلية، ردا على تهديدات إيرانية بتدمير إسرائيل في حال تعرضت لهجوم أمريكي.

ونشر نتنياهو على حسابه في تويتر تسجيلا ويظهر من خلفه مقاتلا إسرائيلية، وقال فيه: "أجري جولة تفقدية مثيرة جدا في قاعدة سلاح الجو، أرى جميع معلومات الأسلحة وطائراتنا، ومن خلفي تقف طائرة "العظيم F35"".

وأضاف: "إيران تهدد مؤخرا بتدمير إسرائيل، يجب أن تتذكر إيران بأن هذه الطائرات تستطيع أن تصل إلى كل مكان في الشرق الأوسط، وأيضا إلى إيران وبكل تأكيد أيضا إلى سوريا".

والأسبوع الماضي، نقلت وكالة مهر الإيرانية عن برلماني إيراني بارز قوله إنه "إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران فإن إسرائيل ستدمر في نصف ساعة"، وفق تعبيره.

ونسبت الوكالة إلى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور قوله: "إذا هاجمتنا أمريكا، فلن يتبقى من عمر إسرائيل سوى نصف ساعة فقط".

وكانت إسرائيل تسلمت مقاتلتين من هذه الطراز في إطار منح أمريكا 50 مقاتلة F35 لها، وذلك في ديسمبر/كانون الأول من عام 2018.