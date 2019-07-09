السعودية للحجاج: السياسة محظورة

وطنا اليوم-عمان:أكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم اتخاذ إجراءات بحق من يرفع شعارات سياسية من بين الحجاج لهذا العام.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مجلس الوزراء دعوته لحجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية.

وأضاف المجلس أنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة.

من جهة أخرى، وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.