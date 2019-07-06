في طريقه إلى الإمارات: طائرة كاتس تحلق في أجواء السعودية

وطنا اليوم-عمان:عبرت طائرة وزير خارجية حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، سماء المملكة العربية السعودية، قبل وصوله إلى أبو ظبي في دولة الإمارات، الأسبوع الماضي على متن طائرة خاصة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن صحف عبرية قولها، إن طائرة كاتس الخاصة مرت عبر أجواء السعودية بموافقة الرياض.

وليست المرة الأولى التي تسمح فيها السعودية للطائرات التي تقلع من مطارات الاحتلال أو تهبط فيها بالمرور عبر أجوائها بحسب موقع يديعوت احرنوت العبري.

وقال الموقع "منذ مارس الماضي، كانت الخطوط الجوية الهندية تحلق فوق السعودية في طريقها بين تل أبيب ودلهي. كذلك عندما زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد يوسي كوهين في أكتوبر الماضي سلطنة عمان، مرت طائرتهم فوق اجواء السعودية" .

وتعمل تل أبيب خلف الكواليس، بمساعدة الولايات المتحدة، للحصول على موافقة من السعوديين للسماح لشركة طيران الاحتلال "العال" بالمرور عبر الأجواء السعودية في طرقها إلى الشرق الأقصى، مما يساهم مما في تقصير الرحلة بشكل كبير وتوفير التكاليف.

في أبو ظبي، حضر وزير حكومة الاحتلال كاتس مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتقى بمسؤول كبير في دولة الإمارات والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ، وبحثوا الجوانب الإقليمية والعلاقات بين البلدين.

كما تمت مناقشة الأنشطة المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات، مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والزراعة والمياه.

في هذا الإطار، قدم الوزير كاتس "مبادرة الطرق الإقليمية من أجل السلام" بين السعودية ودول الخليج ويمر عبر الأردن، اضافة الى شبكة السكك الحديدية.