أعلام فلسطينية بشوارع المستوطنات تستنفر الاحتلال

وطنا اليوم-عمان:رفعت مئات الأعلام الفلسطينية على أعمدة الإنارة وجوانب الطرق الرئيسية بمختلف مناطق الضفة الغربية، في خطوة يتبادر إلى الأذهان فور مشاهدتها أنها تمت من خلال نشطاء فلسطينيين.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن مصادر عبرية، قولها إنه وبعد التحقق من الأمر تبين أن من رفع الأعلام ليسوا فلسطينيين وانما خطوة احتجاجية نفذتها حركة ريجافيم اليمينية المتطرفة في الكيان المحتل.

وأرادت المنظمة المتطرفة أن تحذر من الاتجاه المستمر للسلطة الفلسطينية للسيطرة على مناطق الضفة المعروفة باسم مناطق (ج) والواقعة تحت سيطرة الاحتلال وفق اتفاقية اوسلو.

واضافت المنظمة وفقا للمواقع العبرية أن "الحركة قامت مؤخرًا بالترويج لحملة توضيحية تسعى إلى كشف عجز الكيان في مواجهة الأعمال التي تقوم بها قيادة السلطة الفلسطينية في المنطقة الخاضعة للسيطرة الكيان".

وباشرت سلطات الاحتلال بإزالة تلك الاعلام المعلقة على شارع 60 وشوارع أخرى بمناطق الضفة الغربية.