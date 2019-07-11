 وطنا نيوز -السفير البريطاني بواشنطن يوجه انتقادات حادة لترامب وإدارته
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السفير البريطاني بواشنطن يوجه انتقادات حادة لترامب وإدارته
التاريخ : 07-07-2019 09:37:15 المشاهدات: 1097

وطنا اليوم-عمان:وصف السّفير البريطاني في الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بأنّهما "غير كفؤين" وبأنّ أداءهما "معطّل بشكل غير مسبوق"، وفقا لمذكّرات دبلوماسيّة مسرّبة نشرتها الأحد صحيفة "ذا ميل أون صنداي". 

ونُقل عن السّفير كيم داروش، في مذكّرات سرّية أُرسلت إلى بريطانيا واطّلعت عليها الصحيفة، قوله إنّ رئاسة ترامب قد "تتحطّم وتحترق"، و"تنتهي بوَصمة عار". 

وجاء في إحدى المذكّرات المزعومة المنسوبة إلى داروش: "لا نعتقد حقّا أنّ هذه الإدارة ستُصبح طبيعية أكثر، وأقلّ اختلالا، وأقلّ مزاجيّة، وأقلّ تشظّيا، وأقلّ طيشا دبلوماسيّا (...)". 

وقالت الصحيفة إنّ التعليقات الأكثر حدّة التي أطلقها داروش هي تلك التي وصف فيها ترامب بأنّه "غير واثق" و"غير كُفْء".


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