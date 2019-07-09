حكومة موريتانيا: المواطنون ارتاحوا لقطع الإنترنت

وطنا اليوم-عمان: قال الوزير المكلف بمهام الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدنا عالي ولد محمد خونه، إن كل الموريتانيين عبروا عن ارتياحهم لقطع الإنترنت طيلة الأيام الماضية.

ونقلت صحيفة "الأخبار" الموريتانية عن ولد محمد خونه قوله، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن "أول قضية لديهم هي الأمن، ولا يصله أي شيء، ولا ثمن له، وأي شيء يمكن أن يؤثر عليه لن نفتح فيه أي مجال".

وأوضحت الصحيفة أن حديث الناطق باسم الحكومة جاء ردا على سؤال حول تقديرات الحكومة لحجم الخسائر الاقتصادية جراء قطع الأنترنت عن البلاد لأكثر من عشرة أيام.

واعتبر ولد محمد خونه أن الموريتانيين ارتاحوا لقطع الإنترنت لأنه وجدوا نتيجتها، مردفا أنه عندما زال سبب قطعها عادت، رافضا الإفصاح عن الأسباب التي زالت.

وقطعت الحكومة الموريتانية الإنترنت عن الهواتف المحمولة في البلاد، ظهر الأحد 23 حزيران، مع بداية ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرى اقتراعها يوم 22 يونيو، وأتبعتها لاحقا بقطع كامل للإنترنت، وهو إجراء وصفه الناطق السابق باسم الحكومة بأنه "جزئي، واحترازي"، مؤكدا أنها ستعود إذا زال سبب قطعها.