ترمب: سنعود إلى القمر ونرفع العلم الأمريكي على المريخ

وطنا اليوم-عمان:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن رواد الفضاء الأمريكيين سيزورون قريبا القمر من جديد، كما سينطلقون إلى كوكب المريخ ليرفعوا هناك العلم الأمريكي.

وقال ترمب في كلمة ألقاها في ساحة "لينكولن ميموريال" بمناسبة عيد الاستقلال: "قبل 50 عاما، شهد العالم انطلاق سفينة الفضاء "أبولو" ورفع علم أمريكي على سطح القمر. سنعود إلى القمر قريبا وسنرفع العلم الأمريكي على المريخ".

ووقع ترمب العام الماضي على خطة لاستئناف رحلات القمر، كما طالب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بالعمل على إرسال الرواد إلى القمر مرة أخرى.