وزير داخلية بريطانيا المسلم يزور حائط البراق بقبعة يهودية

وطنا اليوم-عمان:نشر صحفي إسرائيلي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا منسوبة لوزير الداخلية البريطاني (المسلم)، ساجد جاويد، وهو يزور حائط البراق في القدس المحتلة، وقامت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، بإعادة نشر التغريدة.

وقال الصحفي الإسرائيلي شمعون أران، معلقا على الصور التي نشرها للوزير البريطاني، الذي يخوض السباق على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية خلفا لتيريزا ماي، قائلا: "وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد هو من أصل إسلامي زار حائط المبكى في أورشليم القدس في إطار زيارته لإسرائيل".

وفي تصريحات سابقه، قال وزير الداخلية البريطاني، الذي ينتمي إلى عائلة مسلمة، إن والده يؤمن بالعلاقة بين اليهود والمسلمين.

وعلق الحاخام شموئيل رابينوفيتش، على زيارة الوزير البريطاني لحائط البراق، قائلا: "زيارتك هنا دليل على أن اليهود والمسلمين يمكنهم العيش معا دون إيذاء بعضهم البعض".

ومن جانبه، نشر وزير الداخلية البريطاني تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تضمنت صورة له مع الوزير الإسرائيلي جلعاد أردن، شكره فيها وأكد أن بريطانيا وإسرائيل يجمعهما رابط غير قابل للكسر، وفقا لـ"سي أن أن".

وتأهل وزير الداخلية البريطاني للمرتبة الخامسة، في الجولة الثانية للتصويت على زعامة حزب المحافظين يوم الثلاثاء 18 حزيران/ يونيو الجاري، تأهل بحصوله على ثلاثة وثلاثين صوتا.

وجاء وزير الخارجية ورئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون في المرتبة الأولى بحصوله على 126 صوتا فيما حل وزير الخارجية جيريمي هنت في المركز الثاني وحصل على 46 صوتا وجاء وزير البيئة مايكل جوف ثالثا وحصل على 41 صوتا، فيما جاء رابعا وزير التنمية الدولية روري ستيوارت بحصوله على 37 صوتا.