سقوط صاروخ بشمال قبرص أطلقه النظام السوري بالخطأ

وطنا اليوم-عمان:أعلن مسؤوولون في شمال قبرص التركية، عن تحطم جسم مجهول الهوية شمال العاصمة القبرصية نيقوسيا، صباح الاثنين، دون تسجيل إصابات.

وتعتقد السلطات القبرصية أن الجسم المجهول هو صاروخ روسي الصنع من منظومة "أس200"، أطلقه النظام السوري محاولا صد غارات إسرائيلية ولكنه بالخطأ وصل إلى الجزيرة.

وقال الزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي، إن هذه الحادثة مرتبطة بالعمليات العسكرية الجارية في الشرق الأوسط.

وأعلن وزير الخارجية القبرصى التركي كودريت أوزرساي الاثنين، في منشور على "فيسبوك"، أن الجسم الذى ضرب شمال قبرص خلال الليل يبدو أنه صاروخ روسي الصنع.

وقال: "التقييم الأول هو أن صاروخًا روسي الصنع، يبدو أنه كان جزءاً من نظام الدفاع الجوي الذي أطلق في مواجهة غارة جوية ضد سوريا، أكمل مداه وسقط في بلدنا".

وكان الجسم قد اصطدم بواجهة جبلية شمال العاصمة نيقوسيا.