ارتفاع قتلى الغارات الإسرائيلية في محيط دمشق لـ15

وطنا اليوم-عمان:أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 15 شخصاً، بينهم 6 مدنيين، إثر القصف الإسرائيلي في محيط دمشق.
فيما أفاد إعلام النظام السوري بمقتل أربعة مدنيين في هجوم إسرائيلي قرب دمشق، مؤكدا أن دفاعاته الجوية أحبطت هجمات صاروخية استهدفت أطراف العاصمة دمشق ومدينة حمص، وأنها أسقطت عددا منها.
وبحسب وكالة "سانا"، فإن دفاعات النظام الجوية تصدت لصواريخ في ريف دمشق وحمص، مشيرة إلى أنها أسقطت عدداً منها.
وأفاد مراسلان لوكالة "فرانس برس" عن سماع دوي انفجارات ضخمة في دمشق، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن صواريخ أطلقت من بوارج حربية إسرائيلية استهدفت محيط دمشق وحمص.
وقال مراسل "الحدث" إن طائرات إسرائيلية حلقت في سماء البقاع اللبناني نفذت الهجوم الذي استهدف مستودعات أسلحة لحزب الله في منطقة المزة والكسوة وجمراية، كما استهدف القصف الإسرائيلي مواقع في ريف حمص.