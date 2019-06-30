قتيلان وجريحان في إطلاق نار على موكب وزير لبناني

وطنا اليوم-عمان:قتل شخصان على الأُقل، جراء هجوم مسلح، الأحد، استهدف موكبا لوزير لبناني، في حين تعرض وزير آخر إلى عرقلة لموكبه، في توتر غير مسبوق في البلاد.

وبحسب صحف محلية لبنانية، فإن أكثر من عشرة مسلحين قالت إنهم "من الحزب التقدمي ‎الاشتراكي" فتحوا النار بغزارة على موكب الوزير ‎صالح الغريب.

فيما قالت قناة "الميادين" نقلا عن مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني، إن "المقصود بإطلاق النار كان موكب الوزير جبران باسيل".

وأفادت صحيفة النهار اللبنانية، بأن "مناصري التقدمي الاشتراكي قطعوا الطريق أمام الوزير جبران باسيل".

ونقلت الصحيفة عن مديرية الإعلام في الحزب الديموقراطي، وفاة مرافقين لوزير شؤون النازحين صالح الغريب، متهمة مناصري الحزب الاشتراكي بقتلهما.

وأشارت في بيان إلى إلغاء رئيس الحزب طلال أرسلان عشاء في خلدة بسبب "استشهاد أحد الحزبيين في موكب الوزير الغريب على يد مناصري الاشتراكي".

وبعدها، أعلن الحزب وفاة مرافق ثان للغريب في الهجوم المسلح الذي جرى في منطقة البساتين بين مناصري الحزب الاشتراكي وعناصر من موكب الغريب.

ونقلت الصحيفة عن الوزير الغريب قوله: "أطلقت النار على موكبي في البساتين. مرافقي حالته حرجة جدا. ورغم الدم، نعمل على التهدئة".

ومنذ الصباح، يشهد عدد من قرى الجبل توترا، وقطع عدد من مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي الطريق في بلدة كفرمتى لمنع موكب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من المرور، ما أدى إلى بقاء الأخير في بلدة شملان ريثما تهدأ الأمور.