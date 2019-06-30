الحريري يتدخل لإنقاذ لبناني أصيب باعتداء كازاخستان

وطنا اليوم-عمان:طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري من الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير التحرك بسرعة وإجراء الاتصالات اللازمة لتبيان تفاصيل الاعتداء على عمال عرب بينهم لبنانيون وأردنيون في كازاخستان.

وطالب الحريري السلطات بالعمل على تسهيل عودة أحد مواطني الدولة المصابين وتأمين عودته إلى لبنان، وفق ما أعلنته قناة الجديد اللبناني.

وتسبب شاب لبناني، نشر صورة اعتبرها أهالي كازاخستان مسيئة لهم، بموجة اعتداءات كبيرة ووحشية تعرض لها عشرات المهندسين العرب ممن يعملون بإحدى الشركات الكبرى في البلاد.

وظهر الشاب في مقطع فيديو يعتذر فيه من الشعب الكازاخستاني، وأوضح أنه لم يكن في نيته الإساءة لزميلته في العمل.

وقال "أعتذر من أصدقائي ومن الأهالي في كازاخستان، البلد الذي أعمل فيه منذ نحو عامين، ولي الشرف أن أعمل في هذا البلد وأعيش فيه".