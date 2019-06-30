 وطنا نيوز -سخرية وتهكم من مكتب نتنياهو بعد نشره صورة مزورة من باحة الكعبة
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سخرية وتهكم من مكتب نتنياهو بعد نشره صورة مزورة من باحة الكعبة
التاريخ : 30-06-2019 02:42:23 المشاهدات: 1280

وطنا اليوم-عمان: موجة تهكم وسخرية، تعرض لها أوفير جندلمان، مدير مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عقب نشره صورة مزورة لتحية عبرية من أمام الكعبة المشرفة في مكة المكرمة.

 ونشر جندلمان الصورة وأرفقها بجملة يحاول من خلالها توجيه الأنظار إليه، قائلا "تحية عطرة مني شخصيا إلى الصديق الذي تمنى لنا "شبات شالوم" (يوم سبت مبارك) من باحة الكعبةالمشرفة".

وفوره نشره للصورة، أكد خبراء في التصميم وبرامج التعديل الصوري، أن الصورة مزورة وأن الهدف من نشرها "خبيث" لغايات صهيونية.


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