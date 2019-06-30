|
مسؤول كازاخي: على المستثمرين العرب احترام القيم الأخلاقية
وطنا اليوم-عمان:قال نورلان نوغاييف ، رئيس مقاطعة أتيراو في كازاخستان ، إن سبب الخلاف الجماعي بين العمال المحليين والعرب ومن بينهم مهندسين أردنيين يعملون في حقل تنغيز للنفط والغاز يرجع إلى الاختلافات في ظروف العمل بين الموظفين.
بدأ الاعتداء بين العمال المحليين والعرب من بينهم أردنيين بعد أن نشر عامل عربي على صفحته على فيسبوك صورة له مع فتاة كازاخية ، مما أغضب العمال المحليين. وأصيب أكثر من 30 شخصًا بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|