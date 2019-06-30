مسؤول كازاخي: على المستثمرين العرب احترام القيم الأخلاقية

وطنا اليوم-عمان:قال نورلان نوغاييف ، رئيس مقاطعة أتيراو في كازاخستان ، إن سبب الخلاف الجماعي بين العمال المحليين والعرب ومن بينهم مهندسين أردنيين يعملون في حقل تنغيز للنفط والغاز يرجع إلى الاختلافات في ظروف العمل بين الموظفين.

وقال في اجتماع مع قيادة تنجيز شريفل التي تستخدم هذا الحقل "نشأت هذه المشكلة بسبب ظروف العمل المختلفة ، هذه هي القضية النظامية ، التي ينبغي حلها من قبل رئاسة هذه الشركة وغيرها من الشركات."، وفق ما نشرته مواقع إعلام كازاخية"

وأضاف "يجب أن يفهم المستثمرون الحاجة إلى مراعاة قوانين البلد الذي يعملون فيه ، وكذلك احترام القيم الأخلاقية وعدم الإساءة إلى كرامة أي شخص."

تينيريز بونير، المديرة التنفيذية لشركة تينيريز تينغيز شويفير، قالت إن شركتها ستبذل قصارى جهدها لحل هذا الخلاف ومنع تكرار حدوثه. كما شكرت السلطات و قوات الأمن المحلية لمساعدتها على حل هذا الموقف على وجه السرعة.

بدأ الاعتداء بين العمال المحليين والعرب من بينهم أردنيين بعد أن نشر عامل عربي على صفحته على فيسبوك صورة له مع فتاة كازاخية ، مما أغضب العمال المحليين. وأصيب أكثر من 30 شخصًا بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.