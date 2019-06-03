ترمب يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية ويصافح زعيمها

وطنا اليوم-عمان:التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد بنظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون داخل الحدود الكورية الشمالية بعد أن وصل في وقت سابق المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي تطأ قدماه أراضي كوريا الشمالية عقب عبوره خط الترسيم الذي يقسم الكوريتين، وقال عقب مصافحته نظيره الكوري إنه فخور لعبوره الحدود وهو يوم عظيم بالنسبة للعالم".

وقالت شبكة "سي ان ان" الأمريكية إن ترامب "دخل 20 خطوة إلى كوريا الشمالية وصصافح كيم جونغ أون.

بدوره قال الرئيس الكوري الشمالي: "ما كنا لنعقد هذا الاجتماع لولا العلاقة الرائعة بيننا" مضيفا: "نود استغلال اللقاء للخروج بأخبار جيدة لا يتوقعها أحد"، وفق تعبيره.

وعلى الرغم من إعلان ترامب في وقت سابق أن اللقاء مع كيم سيكون قصيرا وللمصافحة فقط، قالت وكالات الأنباء العالمية إن الزعيمان بدآ اجتماعا مغلقا، وانضم إليهما رئيس كوريا الجنوبية.