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القبض على الدويلة بتهمة الإساءة للسعودية
وطنا اليوم-عمان:قالت صحيفة "الرأي" الكويتية إن السلطات الأمنية ألقت القبض على النائب السابق، ناصر الدويلة، بسبب تغريدات متعلقة بالمملكة العربية السعودية.
في وقت سابق، تعرض الدويلة لهجوم من حسابات سعودية، بعد تفاعله مع تغريدة دعت الحوثيين لقصف مدينة أبها السعودية تزامنا مع حفل للفنانة العالمية شاكيرا.
واتهم السعوديون الدويلة بالتحريض على ضرب المملكة، والوقوف إلى جانب الحوثيين.
وأطلق سعوديون وسما "هاشتاغ" تحت اسم #الدويلة_يحرض_على_الإرهاب، اتهموه فيه بالحض على قتل الأبرياء.
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