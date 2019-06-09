شاهدوا : اعلامي سعودي يشتم الفلسطينيين والمسجد الأقصى

وطنا اليوم-عمان:هاجم إعلامي سعودي الفلسطينيين موجها الشتائم لهم وللمسجد الأقصى المبارك حيث زعم ان أبناء الأرض التي بارك الرحمن حولها بالشحاذين والأقصى بالمعبد اليهودي .

ووصف الاعلامي السعودي فهد الشمري عبر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي المسجد الأقصى المبارك بـ "المعبد اليهودي"، وزعم أن "الفلسطينيين شحادون ، وأن المسلمين لديهم مئات الآلاف من المساجد في العالم، معتبراً أن "الصلاة في مسجد بأوغندا أكثر بركة من الصلاة بالقدس ومن اهلها".

وزعم الشمري بالفيديو الذي أغثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان "القضية الفلسطينية ليست قضية ولن تحل وليس من مصلحة أحد حل المشاكل بين الشحادين" بحسب زعمه .

واضاف : القدس ليست دولة ، وفلسطين ليست لمن فيها ، فهم امم مهاجرة من الشتات ، من اللتتار والرومان السلاجقة ، فما دخلنا نحن وندفع لهم.

وتابع : الناس الشرفاء تحل قضاياهم حتى ولو بعد 40 سنة ، ولكن لا هؤلاء ولا هؤلاء (الفلسطينيين والاسرائيليين) عندهم شرف. بحسب زعمه .

وانهالت التعليقات على مقطع الفيديو حيث عبر نشطاء عن سخطهم من كلامه مشيرين الى ان أمثاله من باعوا وفرّطوا بكل مقدّس عند المسلمين وكل نخوة وكرامة كانت لدى العرب يوما قبل أن يصبحوا في الدرك الاسفل من الحضارة ، وفق قولهم .



