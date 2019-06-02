تركيا تقصف مواقع للجيش السوري

وطنا اليوم-عمان:اعلنت وزارة الدفاع التركية قصف مواقع لجيش النظام السوري ردا على الاعتداء على نقطة مراقبة في إدلب.

وكانت تركيا اعلنت الخميس ، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين من قواتها جراء قصف من قوات النظام السوري على نقطة مراقبة تركية بمحافظة إدلب.

وقالت تركيا في حينه انها أبلغت الملحقية الروسية لديها بأنها سترد "بقسوة".

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن قوات النظام السوري شنت هجوما بقذائف المدفعية والهاون، يُعتقد أنه متعمد، على نقطة المراقبة العاشرة التابعة للقوات التركية في إدلب، مما أدى لوفاة جندي وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف البيان أن رئاسة الأركان التركية استدعت الملحقية الروسية في سفارة موسكو بأنقرة، وأبلغتها أن الرد "سيكون قاسيا".

واستهدفت قوات النظام محيط نقطة المراقبة التركية نفسها بقذائف صاروخية يوم 29 نيسان وفي 4 و12 أيار و8 حزيران الماضي، وقد رد الجيش التركي بالأسلحة الثقيلة في المرة الأخيرة على مصدر القصف.

وتتوزع 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة خفض التصعيد بإدلب لحماية وقف إطلاق النار في إطار اتفاق أستانا.