الرئيس التونسي في المستشفى.. وقناة تلفزيونية تتحدث عن وفاته

وطنا اليوم-عمان:قالت الرئاسة التونسية الخميس، إن الرئيس الباجي قائد السبسي البالغ من العمر 94 عاما، تعرض لوعكة صحية حادة، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس... ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى.

ونقلت قناة الحوار الفضائية في لندن عن مصادرها إن "السبسي قد توفي بالفعل، وأن رئيس البرلمان بدأ الترتيبات لأداء اليمين خلفا له"، لكن أيا من المصادر التونسية الرسمية لم تؤكد هذه المعلومات.

ونفى المستشار الاعلامي لرئاسة الجمهورية في تونس الشائعات عن وفاة السبسي، وقال إن "حالته مستقرة".

وتعرض الرئيس التونسي الى وعكة صحية بعد ساعة من التفجيرات ، حسب بيان للرئاسة التونسية.

وكان من المقرر أن يستأنف الرئيس نشاطه أمس الأربعاء، بعد غياب دام 5 أيام ومكوث لمدة يومين بالمستشفى.

وقال مصدر من مكتب رئاسة الجمهورية: ”تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى المستشفى العسكري بوسط العاصمة تونس لإجراء تحاليل وفحوص طبية إثر وعكة صحية مفاجئة“.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: ”الوضع الصحي لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حرج“.