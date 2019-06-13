نتنياهو: أحبطنا تفجير طائرة كانت متجهة لدولة خليجية

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أجهزته الأمنية أحبطت محاولة لتفجير طائرة ركاب كانت متجهة من سيدني الأسترالية، إلى عاصمة خليجية.

ونقل رئيس هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" شمعون آران، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه بفضل هيئة السايبر الإسرائيلية، فقد أحبطنا محاولة داعش لتفجير طائرة ركاب أقلعت من سيدني في أستراليا باتجاه أبو ظبي".

وقال أردان نقلا عن نتنياهو إنه جرى إخبار السلطات الأسترالية بتفاصيل المخطط والتي قامت بدورها بإحباطه، دون ذكر تفاصيل أوفى.

يذكر أن محكمة أسترالية، أدانت في أيار/ مايو عام 2017 رجلا ينتمي لتنظيم الدولة بالتآمر لتفجير طائرة تابعة لشركة "الاتحاد" للطيران الإماراتية، في رحلة من سيدني إلى أبو ظبي.