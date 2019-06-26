 وطنا نيوز -إعلان حالة الطوارئ بمدينة نينوى العراقية
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إعلان حالة الطوارئ بمدينة نينوى العراقية
التاريخ : 26-06-2019 08:42:08 المشاهدات: 995

وطنا اليوم-عمان:أعلن محافظ نينوى العراقية حالة الطوارئ، الأربعاء، بعد اندلاع حريق في معمل كبريت جنوبي الموصل، وأدى لإصابة عشرات المدنيين باختناقات نتيجة الانبعاثات الغازية، وأثار مخاوف من وقوع كارثة بيئية.

وطالبت السلطات في محافظة نينوى، سكان المناطق المجاورة لـمعمل الكبريت، إخلاء مناطقهم تفاديا للاختناق بسبب الغازات السامة.

وقال مصدر أمني عراقي، إن مخلفات الكبريت المحترقة في نينوى "ولدت انبعاثات سامة قد تؤثر على المواطنين بالقرب من موقع الحريق".


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