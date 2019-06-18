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مقتل ضابط و 6 جنود مصريين إثر هجوم بالعريش
وطنا اليوم-عمان:قتل ضابط و 6 جنود مصريين، إثر هجوم على منطقة تمركزات أمنية بالعريش شمال شرقي البلاد.
والسبت، قتل 4 عمال مدنيين، في هجوم إرهابي شنه مسلحون قرب مطار العريش، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، وذلك حسب وسائل إعلام عربية عدة، دون تأكيد من القاهرة باستثناء نقل الوكالة المصرية الرسمية بيان إدانة للبحرين يشير إلى الحادث، دون تفاصيل.
وردت الداخلية بمهاجمة مقار قالت إنها تابعة لعناصر متورطة في الهجوم، أسفرت عن مقتل 31 شخصا خلال 4 أيام عقب الحادث.
ولم يتسن التأكد من الرواية الأمنية من مصادر مستقلة، لكنه خفتت وتيرة العمليات التي تستهدف الجيش والشرطة في سيناء، لاسيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/ شباط 2018، بمختلف أنحاء البلاد لاسيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت "داعش" أواخر 2014.
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