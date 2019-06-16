القبض على أمير داعش باليمن في عملية نوعية

وطنا اليوم-عمان:أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، أن القوات الخاصة السعودية ألقت القبض على زعيم عصابة داعش الارهابية في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر". وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على (أمير) تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

وأوضح العقيد المالكي في بيان أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود زعيم التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي وكذلك وجود (٣) نساء و(٣) أطفال.

وأضاف العقيد المالكي أن التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان تواجد المطلوبين لغرض تقليل الأضرار الجانبية لعمليه الهجوم والقبض على العناصر الإرهابية وكذلك سلامة النساء والأطفال المتواجدين بالمنزل، وقد استمرت العمليه مدة (١٠) دقائق منذ بداية الهجوم والقاء القبض على المطلوبين وحصر المضبوطات الخاصة بالإرهابيين والتنظيم، نتج عن العملية القاء القبض على زعيم التنظيم، وكذلك أعضاء من التنظيم ولم يصب أياً من النساء والأطفال داخل المنزل، ولم يكن هناك أي اضرار جانبية بالمدنيين. كما أسفرت العملية عن مصادرة عدد من (الأسلحة والذخيرة ، أجهزة لاب توب وكمبيوتر ، مبالغ مالية بمختلف العملات ، أجهزة الكترونية ، أجهزة GPS ، أجهزة اتصال)وغيرها من المقبوضات.

وبيّن العقيد المالكي أن هذه العملية تأتي امتداداً للتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب وتفكيك التنظيمات الإرهابية ، كما أنها تُعد ضربة موجعة لتنظيم داعش الارهابي وبالاخص في اليمن، وتأتي استكمالاً لجهود المملكة في مكافحة الارهاب بكافة اشكاله.

وأكد استمرار جهود المملكة ضمن التحالف الدولي ضد داعش وبالتعاون مع حلفاءها لمحاربة التنظيمات الإرهابية والقضاء على آفة الإرهاب.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بالقول أن مسار التحقيق يقتضي الحفاظ على باقي التفاصيل عن طبيعة العملية وأعضاء التنظيم الآخرين الذين تم إلقاء القبض عليهم ، وسيتم الإعلان عن بقية التفاصيل في حينه.