كوشنر: الخطة تشمل استثمارات في الأردن

وطنا اليوم-عمان:قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترمب في افتتاح مؤتمر البحرين الذي انطلقت اعماله مساء الثلاثاء ان الخطة الامريكية للسلام في الشرق الاوسط تشمل استثمارات في الأردن ولبنان ومصر

وقال كوشنر أنه من الضروري السعي لإيجاد فرص للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، زاعما على أن واشنطن لن تتخلى عن الفلسطينيين.

وشدد المسؤول الأميركي على أن الازدهار لن يتحقق للشعب الفلسطيني دون حل سياسي عادل للصراع، مبينا أن القضايا السياسية لن تكون محل بحث في مؤتمر المنامة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الفلسطيني، أوضح كوشنر أنه يحتاج إلى إنعاش وازدهار على حد وصفه، مؤكدا السعي لجذب الاستثمارات إلى الشرق الأوسط.