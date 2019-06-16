 وطنا نيوز -كوشنر: الخطة تشمل استثمارات في الأردن
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كوشنر: الخطة تشمل استثمارات في الأردن
التاريخ : 25-06-2019 08:24:09 المشاهدات: 1188

وطنا اليوم-عمان:قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترمب في افتتاح مؤتمر البحرين الذي انطلقت اعماله مساء الثلاثاء  ان الخطة الامريكية للسلام في الشرق الاوسط تشمل استثمارات في الأردن ولبنان ومصر

وقال كوشنر أنه من الضروري السعي لإيجاد فرص للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، زاعما على أن واشنطن لن تتخلى عن الفلسطينيين.

وشدد المسؤول الأميركي على أن الازدهار لن يتحقق للشعب الفلسطيني دون حل سياسي عادل للصراع، مبينا أن القضايا السياسية لن تكون محل بحث في مؤتمر المنامة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الفلسطيني، أوضح كوشنر أنه يحتاج إلى إنعاش وازدهار على حد وصفه، مؤكدا السعي لجذب الاستثمارات إلى الشرق الأوسط.


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