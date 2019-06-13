الرئيسية | عربي و دولي تركيا والغرب... خلافات الماضي ومصالح الحاضر

وطنا اليوم-لارا أحمد-اتسمت السياسة الخارجية لأنقرة في السنوات الأخيرة بالتحولات المفاجئة والتقلبات المتكررة، فعلى ما يبدو فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤمن إيماناً وثيقاً بمقولة "لا عداوة دائمة ولا صداقة دائمة"، ما جعل صديق الأمس الرئيس السوري بشار الأسد يتحول بين ليلة وضحاها إلى مجرم حرب وعدو أزلي لتركيا.

لفهم دوافع هذه المكيافيلية المفرطة، نسلط اليوم في هذا المقال الضوء على العلاقة التي تجمع تركيا بالغرب -وبشكل خاص دول أوروبا- في الوقت الراهن.

تعود جذور العلاقة التركية الأوروبية إلى زمان الدولة العثمانية التي تحولت إلى عدو رئيسي لأوروبا منذ سيطرتها على إسطنبول في القرن الخامس عشر مروراً بمعظم دول جنوب شرق أوروبا ووصولاً إلى فيينا عاصمة النمسا، إلا أن هذه العلاقة ما لبثت أن شهدت انتعاشة غير مسبوقة بعد سقوط الحكم العثماني واعتلاء مصطفى كمال أتاتورك سدة الحكم، فتأسيس أتاتورك لدولة تركية حديثة قائمة على ذات القيم العلمانية المعمول بها في أوروبا جعل العداوة بين الطرفين تتلاشى تدريجياً.

إثر موجات الربيع العربي والتي ألقت بظلالها على معظم الرقعة العربية بداية عام 2011، أخذ حلم عودة أمجاد الماضي يداعب أنقرة التي لا زالت تحلم بقيادة المنطقة مرة أخرى، ما يفسر التحول الواضح في الخطاب الرسمي لأنقرة التي أضحت بين ليلة وضحاها تتبنى خطاباً فاشياً معادياً للغرب إضافة لدعمها المستمر لكل الحركات الإخوانية في المنطقة.

ما كل ما يتمناه المرء يدركه ... تجري الرياح بما لا تشتهي السفن

مع تتالي الأحداث في المنطقة، تبين لتركيا صعوبة تحقيق هذا الحلم، فالسقوط المدوي للإخوان المسلمين في مصر كان بمثابة الضربة القاسمة للمشروع التركي الجديد وهو ما جعل القيادة التركية تتفطن للتفاوت الهائل بين طموحاتها السياسية وإمكانياتها المتاحة، فإضافة للاضطراب السياسي الداخلي الذي تعيشه البلاد منذ صيف 2017 بعد محاولة الانقلاب على أردوغان، فإن الوضع الاقتصادي في تركيا اليوم سيء للغاية ما جعل العديد من المنظمات الدولية تحذر أنقرة من عواقب هذا المستوى المتردي، آخرها وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني والتي اعتبرت أن تواصل عجز الحكومة على سداد ميزان المدفوعات يجعل درجة "عالية المخاطر" تتطابق مع التصنيف الائتماني السيادي لتركيا حالياً الذي نزل من "بي أي 3" إلى "بي 1".

تحاول القيادة التركية اليوم التقرب مرة أخرى للغرب بكل السبل، فمع تواصل السقوط المدوي لليرة التركية لم تعد أنقرة قادرة على تجاوز أزماتها منفردة ما جعلها تقبل مقترح استقبال اللاجئين السوريين التي لا تستطيع أوروبا استيعابهم كإشارة إلى صدق نواياها ورغبتها الشديدة في توثيق العلاقة مع الغرب.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات المشبوهة التي تجمع الحكومة التركية بمنظمات إرهابية مسلحة عديدة تعيق التقارب الغربي التركي، فسياسات أردوغان الداخلية أثبتت أنه لم يتخلى بعد عن طموحاته التوسعية، إذ إلى اليوم لا زالت أنقرة تمول حركات سياسية أجنبية مقربة منها كحركة حماس الإسلامية والتي اتخذ العديد من كبار قياداتها السياسية من إسطنبول مكاناً للجوء، عدا قيادات الإخوان المسلمين الفارين من مصر منذ سقوط محمد مرسي.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر