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ترامب: كنا على وشك ضرب 3 مواقع في إيران الليلة الماضية
وطنا اليوم-عمان:أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوقف الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من انطلاقه، مؤكدا أنه فرض عقوبات جديدة على طهران الليلة الماضية.
وأشار ترمب إلى أن الضربة كانت ستسفر عن مقتل 150 شخصا، حيث أن الضربة العسكرية كانت ستستهدف 3 مواقع.
وأكد ترمب أن الجيش الأمريكي متأهب ومستعد، مشيرا إلى ان إيران الآن أضعف من أي وقت مضى.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية ردا على إسقاط طائرة مسيرة أمريكية أمس، قبل أن يتراجع عن هذه الخطوة بشكل مفاجئ.
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