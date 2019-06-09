بالصور : إيران تعرض حطام الطائرة الأمريكية التي أسقطتها

وطنا اليوم-عمان:نشر التلفزيون الإيراني الجمعة ما قال إنها صور لحطام الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها قوات الحرس الثوري الإيراني فجر الخميس، بعد أن قالت طهران إنها اخترقت مجالها الجوي.

وبث التلفزيون الإيراني مؤتمرا لقوات الدفاع الجوي الإيرانية، تظهر مجموعة صور تتضمن أجزاء مختلفة، تقول إنها للطائرة الأمريكية التي تم إسقاطها بصواريخ من طراز "خرداد 3" .

وقال العميد في الدفاع الجوي الإيراني قادر رحيم زاده، إن إسقاط الطائرة الأمريكية "ناجم عن الطبيعة العدائية لأمريكا وعدم اكتراثها لحقوق الدول الأخرى"، مؤكدا أن بحوزة طهران تسجيلات لجميع الإنذارات التي وجهت للطائرة وإحداثيات المسارات التي اتبعتها.



