 وطنا نيوز -الاحتلال يبحث عن 3 أردنيين تسللوا عبر الحدود
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الاحتلال يبحث عن 3 أردنيين تسللوا عبر الحدود
التاريخ : 21-06-2019 01:48:27 المشاهدات: 922

وطنا اليوم-عمان:قالت وسائل اعلام عبرية، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال يجري عمليات تمشيط واسعة بعد ان تمكن ثلاثة أشخاص من التسلل من الحدود الأردنية إلى الأراض المحتلة، وفق ما نشرت وكالة معا الفلسطينية.

واضافت الوكالة نقلا عن الاعلام العبري أن الاشخاص الثلاثة تمكنوا من قص الأسلاك الشائكة على الحدود والدخول الى الأراضي المحتلة.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق