الاحتلال يبحث عن 3 أردنيين تسللوا عبر الحدود

وطنا اليوم-عمان:قالت وسائل اعلام عبرية، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال يجري عمليات تمشيط واسعة بعد ان تمكن ثلاثة أشخاص من التسلل من الحدود الأردنية إلى الأراض المحتلة، وفق ما نشرت وكالة معا الفلسطينية.

واضافت الوكالة نقلا عن الاعلام العبري أن الاشخاص الثلاثة تمكنوا من قص الأسلاك الشائكة على الحدود والدخول الى الأراضي المحتلة.