وطنا نيوز -"الحوثي" يعترف رسميا بخسارة قواته في جبهات الضالع "صوره"

الرئيسية | عربي و دولي "الحوثي" يعترف رسميا بخسارة قواته في جبهات الضالع "صوره"

وطنا اليوم-اليمن : صنعاء- محمد الحالمي- اعترف رئيس ما يسمى اللجان الشعبية للحوثيين محمد علي الحوثي بخسارة قواته في جبهات الضالع وقال الحوثي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" حيث اعترف فيها تكبد

قواته خسائر فادحه في الضالع على يد القوات الجنوبيه



وأقر الحوثي بأن قائد قوات التحالف العربي العميد راشد الغفلي هو من وقف عائق امام تقدمهم صوب عدن من خلال دعم القوات الجنوبية وتنظيم صفوفها وقدرته على القيادة وتحقيق النصر.



وقال مراقبون ان الاسلوب الذي استخدمه قائد قوات التحالف العربي العميد راشد الغفلي لمواجهه مليشيات الحوثي اصابها بالصدمة مما جعل قيادات الحوثي ووسائل الاعلام التابعة له تهاجم العميد راشد الغفلي وقد بدء

واضحا مقدار الهزيمه والانكساالتي تعرضوا لها باعتراف رئيس ما يسمى اللجان الشعبية للحوثيين محمد علي الحوثي بخسارة قواته في جبهات الضالع ودلاله ذالك هي الكفاءات الاماراتية التي تمتلك القدرات العاليه على

اداره المعارك وتحقيق الانتصار أمثال العميد راشد الغفلي.









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