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أمانبور تحرج الجبير وتقرأ من تقرير المخابرات عن خاشقجي
وطنا اليوم-عمان:وجهت المذيعة في شبكة "سي إن إن" الأمريكية، كريستيان أمانبور، أسئلة محرجة لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، فيما يخص قضية الصحفي السعودي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، جمال خاشقجي.
وفيما يلي الحوار كاملا:
أمانبور: أريد أن أسألك، ما رأيك عند سماعك الكلمات التالية، هذا من المخابرات التركية ومخابرات أخرى.. نعلم أيضا أن رئيسة المخابرات الأمريكية، جينا هاسبيل، اطلعت على هذه المعلومات الاستخباراتية.
أمانبور: الأشخاص الذين دخلوا إلى القنصلية يقولون: "سوف نعيدك"، يقولون إن هذا من الإنتربول، بينما يرد خاشقجي: "لكن لا يوجد قضية ضدي"، ويحذرهم من أن هناك أناسا ينتظرونه في الخارج. ثم يطلبون منه رسالة ليكتبها لابنه، ثم يتجادلون حول ما يقولون، ومن ثم يقولون له: "اختصرها"..
الجبير: هذا فظيع، أخبرتك أن هذا الأمر مروع حدث دون تفويض، وبالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوها هم الآن في المحكمة، وتتم محاكمتهم.
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