أمانبور تحرج الجبير وتقرأ من تقرير المخابرات عن خاشقجي

وطنا اليوم-عمان:وجهت المذيعة في شبكة "سي إن إن" الأمريكية، كريستيان أمانبور، أسئلة محرجة لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، فيما يخص قضية الصحفي السعودي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، جمال خاشقجي.

وفيما يلي الحوار كاملا:

أمانبور: أريد أن أسألك، ما رأيك عند سماعك الكلمات التالية، هذا من المخابرات التركية ومخابرات أخرى.. نعلم أيضا أن رئيسة المخابرات الأمريكية، جينا هاسبيل، اطلعت على هذه المعلومات الاستخباراتية.

أمانبور: الأشخاص الذين دخلوا إلى القنصلية يقولون: "سوف نعيدك"، يقولون إن هذا من الإنتربول، بينما يرد خاشقجي: "لكن لا يوجد قضية ضدي"، ويحذرهم من أن هناك أناسا ينتظرونه في الخارج. ثم يطلبون منه رسالة ليكتبها لابنه، ثم يتجادلون حول ما يقولون، ومن ثم يقولون له: "اختصرها"..



أمانبور: كان هناك نزاع.. ما رأيك فيما تسمعه الآن؟



الجبير: دعيني بالأول أجيب عن سؤالك الأول حول الأشخاص الذين ارتكبوا حادثة "أبو غريب"



أمانبور: لا لا، لا أريد تشتيت الانتباه



الجبير: لأنه في حالتنا فإن الأشخاص سيتم محاكمتهم، لقد كنا واضحين في ذلك.



أمانبور: أريد أن أسالك عن ردة فعلك في ذلك



الجبير: فيما يتعلق برد الفعل على الشريط، نعلم أن هذه كانت عملية مارقة لم يتم التصريح لها، نحن نعلم أن هناك جريمة، لدينا أشخاص في السجن، وهناك محاكمات تجري بينما نحن نتحدث.



أمانبور: كيف تعلق على هذا: يقول خاشقجي هناك منشفة هل ستخدروني بها؟ ثم يقولون: "نعم سنخدرك بها"، ومن ثم صار هناك صراع، ثم يسأل أحدهم: هل مات خاشقجي؟ ثم يقول شخص آخر: إنه يرفع رأسه، آخر يقول: استمر في الضغط، اضغط، لا تقم بإزالة يدك، اضغط.



الجبير: إنها جريمة مروعة، حدثت دون تفويض، والأشخاص الذين ارتكبوها ستتم محاكمتهم، ولذلك المحاكمة تجري، ولهذا السبب هناك تحقيق، ويجب ألّا يحدث هذا مرة أخرى.



أمانبور: ثم هناك جزء أكثر بشاعة، حيث يسأل مسؤول سعودي عن إمكانية وضع الجثة داخل كيس، ليرد آخر: لا ثقيلة، ثقيلة للغاية، أولا اقطعها على الأرض. إذا أخذنا الأكياس البلاستيكية وقطعناها إلى أجزاء، فسيتم الانتهاء منها، سوف نلف كلا منها.

الجبير: هذا فظيع، أخبرتك أن هذا الأمر مروع حدث دون تفويض، وبالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوها هم الآن في المحكمة، وتتم محاكمتهم.