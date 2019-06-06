ترامب: ستعرفون قريبا إذا كنا سنضرب إيران

وطنا اليوم-عمان:أطلق الرئيس الأمريكي تهديدا مبطنا لإيران، عبر تغريدة من حسابه بموقع تويتر، على خلفية إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار، فوق إقليم هرمزجان الإيراني.

وقال ترامب بتغريدته: " ارتكبت إيران خطأ فادحا".

وردا على الصحفيين اليوم الخميس، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران بعد إسقاط طائرة أمريكية مسيرة "ستعرفون قريبا".

وأضاف: "الطائرة كانت غير مسلحة، وفوق المياه الدولية بوضوح، والأمر كان سيختلف، لو كانت تحمل أشخاصا".

وقال: "لا أشعر أن إدارتي تدفعني نحو الصراع، بل تفعل عكس ذلك في مرات كثيرة".

وتابع ترامب: "يمكن أن تكون إيران أسقطت الطائرة بطريق الخطأ، أو أن شخصا غبيا فقد صوابه قد فعلها".

من جانبه قال مسؤول عسكري في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون": إن طائرة الاستطلاع "كانت تحلق على ارتفاع كبير، على بعد 34 كيلومترا من ساحل إيران".

ولفت المسؤول إلى أن الطائرة "كانت بمهمة استطلاع قرب مضيق هرمز، كانت في المجال الجوي الدولي، ولم تنتهك المجال الجوي الإيراني مطلقا".

وكانت وكالة سباه نيوز، الذراع الإعلامي للحرس الحرس الثوري الإيراني، الخميس، قالت إن قوات الحرس الثوري أسقطت ما أسمتها "طائرة تجسس" أمريكية مسيرة في إقليم هرمزجان جنوب البلاد.

وجاء في التقرير: "أُسقطت حين دخلت المجال الجوي الإيراني قرب منطقة كوه مبارك بالجنوب"، فيما قالت وكالة فارس للأنباء إن الطائرة من طراز غلوبال هاوك.

في المقابل، في المقابل، اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس، إسقاط الطائرة مسيرة "عملا استفزازيا".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها إنّ إسقاط "الطائرة المسيرة هجوم غير مبرر على أحد أجهزة المراقبة الأمريكية في المجال الجوي الدولي"، حسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

كما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن مصدر بالوزارة، لم تسمه، قوله إنّ الطائرة كانت في مهمة استطلاع وعلى مسافة 17 ميلا من الأجواء الإيرانية.

وأضاف أن الطائرة التي أسقطت من طراز "أر كيو ـ 4 آيه غلوبال هوك"، وأنّ أعمال البحث مازالت جارية لتحديد مكان حطامها.

إلى ذلك أكد قائد الحرس الثوري حسين سلامي أن حادثة إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة "تحمل رسالة مفادها أننا جاهزون للرد بحزم على اي اعتداء"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.