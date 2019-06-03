|
الشاباك يعتقل رجل اعمال اردني بتهمة التجسس
وطنا اليوم-عمان:قال رئيس القسم الإعلام العربي لرئاسة الوزراء في إسرائيل " أوفير جندلمان" ان سلطات الاحتلال اعتقلت رجل الاعمال الاردني "ثائر شعفوط".
ونشر جندلمان تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر قال فيها : ان جهاز الشاباك (الداخلية في إسرائيل) رجل الأعمال الأردني ثائر شعفوط.
وقال جندلمان شعفوط دخل الى إسرائيل بأوامر المخابرات الإيرانية.
واضاف : التقى شعفوط ضباطا بالمخابرات الإيرانية في سوريا ولبنان وأوعز له بإقامة علاقات تجارية في إسرائيل كغطاء لعمله التجسسي لصالح إيران.
واضاف المتحدث : إعتقاله أحبط هذه المؤامرة.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|