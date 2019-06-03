 وطنا نيوز -الشاباك يعتقل رجل اعمال اردني بتهمة التجسس
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الشاباك يعتقل رجل اعمال اردني بتهمة التجسس
التاريخ : 20-06-2019 03:35:02 المشاهدات: 1980

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس القسم الإعلام العربي لرئاسة الوزراء في إسرائيل " أوفير جندلمان" ان سلطات الاحتلال اعتقلت رجل الاعمال الاردني "ثائر شعفوط".

ونشر جندلمان تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر قال فيها : ان جهاز الشاباك (الداخلية في إسرائيل) رجل الأعمال الأردني ثائر شعفوط.

وقال جندلمان شعفوط دخل الى إسرائيل بأوامر المخابرات الإيرانية. 

واضاف : التقى شعفوط ضباطا بالمخابرات الإيرانية في سوريا ولبنان وأوعز له بإقامة علاقات تجارية في إسرائيل كغطاء لعمله التجسسي لصالح إيران.

واضاف المتحدث : إعتقاله أحبط هذه المؤامرة.


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