الرياض تعترف بقصف حوثي جديد.. وإطلاع ترامب على التفاصيل

وطنا اليوم-عمان:أكدت السعودية الخميس تعرضها لقصف جديد لجماعة الحوثي التي قالت في وقت سابق أنها استهدف محطة للكهرباء في محافظة جازان بصاروخ من طراز كروز.

وأكد المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية اليمن تركي المالكي أن "مقذوف معاديا أطلقته ميليشيا الحوثي سقط بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو تلفيات ولله الحمد".

وأضاف أن الجهات العسكرية والأمنية "تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه، في الوقت الذي أعلنت فيه المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز ) على حد زعمها".

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، الخميس، إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفاصيل ضربة صاروخية في المملكة العربية السعودية.

وأضافت في تصريح لها: "نحن نتابع الوضع عن كثب، ونواصل التشاور مع شركائنا وحلفائنا".

وكانت قناة المسيرة التلفزيونية، التابعة للحوثيين في اليمن، قالت الأربعاء إن الجماعة قصفوا محطة كهرباء في مدينة الشقيق بمحافظة جازان بصاروخ كروز.

ونقلت القناة عن "المتحدث باسم القوات المسلحة" يحيى سريع قوله إن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا نوع كروز على محطة الكهرباء بالشقيق في جيزان، مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية".

وأضاف سريع أنه " لاتزال هناك مفاجآت كبيره قادمه بإذن الله نستهدف من خلالها مواقع أكثر حساسيه بالنسبة للنظام السعودي في حال استمر في تصعيده وعدوانه"، وفق تعبيره