شاهدوا : مصر تسمح لتلفزيون إسرائيل بتصوير مكان دفن مرسي

وطنا اليوم-عمان:سمحت السلطات المصرية لمراسل التلفزيون الرسمي الإسرائيلي "كان" بالتجول في المقبرة التي دفن فيها الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بمدينة نصر بالقاهرة، في حين تضرب قوات الأمن هناك حصارا أمنيا على المقبرة وتمنع الاقتراب منها.

وبث تلفزيون "كان" الرسمي تقريراً عن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، تضمن لقطات من داخل المقبرة التي دفن فيها مرسي، إلى جانب لقطات أخرى من أرجاء مختلفة من العاصمة المصرية القاهرة.

وأظهر التقرير الصحفي الإسرائيلي روعي كيس وهو يتحدث بالعبرية، ويتجول بحرية داخل مقبرة المرشدين في مدينة نصر، وفي المقاهي وعلى كورنيش النيل بالقاهرة.

يشار إلى أن السلطات المصرية، أعلنت مساء الاثنين، وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء، وفق روايتها الرسمية.

وتعرض مرسي إلى العديد من المحاكمات بتهم مختلفة، وذلك بعد اختطافه من الرئاسة، إثر الانقلاب العسكري الذي قاده وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي في 3 تموز/ يوليو 2013، واستولى على السلطة من حينها.







