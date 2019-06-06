الرئيسية | عربي و دولي الشيوخ الأمريكي يصوت لوقف بيع الأسلحة للسعودية والأردن

وطنا اليوم-عمان:أعلن سناتور بارز أن مجلس الشيوخ الأميركي سيصوّت الخميس على وقف مبيعات أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار للاردن والسعودية والامارات.

وقال روبرت مننديز، كبير الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في المجلس وافق على السماح بإجراء تصويت على وقف 22 صفقة أسلحة يعتبر منتقدون أنها ستفاقم الحرب في اليمن.



وقال مننديز في وقت متأخر الأربعاء في مجلس الشيوخ "أود أن أشكر مجموعة رعاة مشاريع القرارات هذه من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، وايضا زعيم الغالبية وموظفينا الذين عملوا بجد في هذه العملية غير المسبوقة".

واتخذت إدارة الرئيس دونالد ترامب خطوة استثنائية بتجاوز موافقة الكونغرس على ابرام صفقات اسلحة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تشمل تزويدهما بالذخائر وصيانة الطائرات ومعدات عسكرية أخرى، وكذلك نقل أسلحة موجودة إلى الأردن.

وقال أعضاء في مجلس الشيوخ بعضهم من الجمهوريين إنه لا توجد أسس مشروعة لتجاوز الكونغرس الذي يملك حق رفض مبيعات الأسلحة.



لكن الأمر سيظل عصيا على الكونغرس الذي يحتاج إلى غالبية الثلثين لابطال فيتو من المرجح أن يستخدمه ترامب ضد أي قرار يتم التصويت عليه بالايجاب. (ا ف ب)

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