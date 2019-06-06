الرئيسية | عربي و دولي البرادعي ناعياً مرسي: رحمه الله

وطنا اليوم-عمان:نعى نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، الرئيس الراحل محمد مرسي الذي توفي خلال جلسة محاكمته. وقال البرادعي على حسابه بموقع "تويتر": "رحم الله الدكتور محمد مرسي وألهم ذويه الصبر والسلوان". وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمة، جراء تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، بحسب السلطات المصرية.

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