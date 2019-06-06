الرئيسية | عربي و دولي أمير قطر ينعى مرسي وأميركا ترفض التعليق

وطنا اليوم-عمان:نعى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفاة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي. وقال أمير قطر، "تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء". ورفضت الولايات المتحدة الأميركية، التعليق على وفاة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، الاثنين، "رأينا التقارير حول وفاة مرسي وليس لدينا تعليق".

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