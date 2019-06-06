تعرف على السيرة الذاتية لمحمد مرسي

وطنا اليوم-عمان:توفى الرئيس المصري السابق محمد مرسي العياط الاثنين أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر.

وتاليا السيرة الذاتية:

ولد "محمد محمد مرسي عيسى العياط" 20 أغسطس عام 1951 في قرية العدوه بمحافظة الشرقية، ثم انتقل إلى القاهرة ليحصل علي بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1972، كما حصل على درجة الماجستير في نفس التخصص عام 1978، وعلى درجة الدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1982.

تزوج الدكتور "محمد مرسي" من ابنه خاله السيدة "نجلاء علي محمود" عام 1979م، التي أنجب منها خمسة أبناء هم "أحمد" طبيب يعمل بالسعودية، و"شيماء" حاصله على بكالوريوس علوم ومتزوجة ولديها ثلاثة ابناء، و"أسامة" يعمل بالمحاماه في الشرقية، و"عمر" بكالوريوس تجارة، وأخيراً "عبد الله" طالب في الثانوية العامة.

بدأ "مرسي" حياته المهنية كمعيد ثم مدرس مساعد بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، وعندما انتقل للولايات المتحدة عمل مدرس مساعد بجامعة جنوب كاليفورنيا، كما شغل منصب أستاذ مساعد بجامعة كاليفورنيا - نورث ردج، وعقب عودته إلى مصر تولى منصب أستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق.

أصدر الدكتور "محمد مرسي" خلال مشواره مع العمل الهندسي العديد من الابحاث المتخصصة في المجالات الصناعية الكبرى في مصر، ولديه أيضاً عشرات الأبحاث في "معالجة أسطح المعادن" الذي يُعد من المجالات العلمية الدقيقة، التي شارك بها أثناء عمله في وكالة ناسا على تطوير محرك المكوك الفضائي.

وإلى جانب العمل الأكاديمي شارك "محمد مرسي" في الحياة السياسية بمصر من خلال جماعة الإخوان المسلمين، حيث شغل منصب المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان بعد أن حصل على المقعد البرلماني في انتخابات عام 2000م كنائب عن الجماعة.

في عام 2011م ترأس "مرسي" حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، كما انتخب عضواً في البرلمان المصري لعام 2012م عن نفس الحزب، ولكنه تقدم باستقالته من الحزب والجماعة عقب فوزه بمنصب رئيس الجمهورية لعام 2012م.

توفي محمد مرسي أثناء حضوره إحدى جلسات محاكمته بقضية التخابر في محكمة جنايات القاهرة في 17 يونيو 2019، بعد إصابته بنوبة إغماء؛ توفي على إثرها، ونقل للمستشفى.