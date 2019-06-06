 وطنا نيوز -الداخلية المصرية تعلن حالة الاستنفار القصوى في البلاد
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الداخلية المصرية تعلن حالة الاستنفار القصوى في البلاد
التاريخ : 17-06-2019 07:22:58 المشاهدات: 1463

وطنا اليوم-عمان: أعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد ان أعلن التلفزيون المصري، اليوم الاثنين، بعد إعلان وفاة أول رئيس مدني منتخب لمصر ، أثناء حضوره جلسة محاكمة في "قضية التخابر مع قطر".

وطلب مرسي من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة أغمي على مرسي، وتوفي على إثر ذلك.

ونقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.


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