 وطنا نيوز -وفاة الرئيس المصري محمد مرسي أثناء محاكمته
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وفاة الرئيس المصري محمد مرسي أثناء محاكمته
التاريخ : 17-06-2019 07:11:47 المشاهدات: 1970

وطنا اليوم-عمان:قال التلفزيون المصري إن الرئيس المصري السابق محمد مرسي، توفي خلال جلسة محاكمته اليوم الإثنين.

 وأشارت إلى أن مرسي وخلال المحاكمة طلب من القاضي الحديث وبعد رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.

ولفتت صحف مصرية إلى أنه تم نقل الجثمان إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد إعلان وفاة أول رئيس مدني منتخب لمصر خلال جلسة محاكمته، بحسب زعم التلفزيون المصري.


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