|
ابن سلمان: إيران هاجمت ناقلات النفط وسنرد على أي تهديد
وطنا اليوم-عمان:قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن المملكة "لا تريد حربا في المنطقة"، لكنها "لن تتردد" في التعامل مع أي تهديد لسيادتها. متهما إيران بمهاجمة ناقلات النفط في بحر عمان.
واستدرك بالقول: "لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية".
وقال الأمير إنّ "النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني (شينزو آبي) ضيفا في طهران، وقام في أثناء وجوده بالردّ عمليا على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان".
وأضاف: "النظام الإيراني ووكلاؤه (...) قاموا بأعمال تخريبية لأربع ناقلات بالقرب من ميناء الفجيرة، منها ناقلتان سعوديتان، ما يؤكّد النهج الذي يتّبعه هذا النظام في المنطقة والعالم أجمع".
ورأى أنّ "الخيار واضح أمام إيران. هل تريد أن تكون دولة طبيعية لها دور بنّاء في المجتمع الدولي، أم تريد أن تبقى دولة مارقة؟ نحن نأمل في أن يختار النظام الإيراني أن يكون دولة طبيعية، وأن يتوقف عن نهجه العدائي".
وتطرق الحوار إلى الأوضاع في السودان؛ حيث أكد ابن سلمان أن "أمن واستقرار السودان يهم بلاده كثيرا".
وقال في هذا الصدد: "سنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات، حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم".
وصباح الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعمانية عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان، وإنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصا، ونقلهم إلى ميناء "جاسك" الإيراني.
ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|