الرئيسية | عربي و دولي العراق يحصل على تمديد أميركي لاستيراد الطاقة من ايران

وطنا اليوم ـ عمان جددت الولايات المتحدة تمديد إعفاء العراق مدة 90 يوما من العقوبات التي فرضتها على إيران تتيح له استيراد الكهرباء والغاز.

وقال مسؤول حكومي عراقي لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بغداد، اليوم السبت: إن الولايات المتحدة منحت تمديدا جديدا للعراق لمدة 90 يوما لاستيراد الطاقة الإيرانية "الغاز والكهرباء" بعد مفاوضات جرت خلال الايام الماضية بين بغداد وواشنطن للحصول على الاستثناء. وأضاف ان الإعفاء الأميركي، وهو الثالث من نوعه، يعد أمرا حيويا بالنسبة للعراق لحاجته الماسة للطاقة في فصل الصيف.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في تشرين الثاني بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران.

يذكر ان العراق يستورد ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و1300 ميغاواط كهرباء من ايران.

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