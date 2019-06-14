بعد استهداف جديد لمطار أبها.. الحوثيون يحذرون السعوديين

وطنا اليوم-عمان:حذر المتحدث باسم جماعة الحوثي المدنيين من التواجد قرب المطارات والمواقع العسكرية، وذلك بعدما أعلنت قصفها مطار أبها بصاروخ كروز، وهو ما أقر به التحالف السعودي الإماراتي رغم التباين بين الطرفين في طبيعة الهدف.

وقال المتحدث الحوثي "ننبه المواطنين والشركات في دول العدوان بالابتعاد عن المطارات والمواقع العسكرية".

وأعلنت جماعة "الحوثي"، فجر الجمعة، شن عدة هجمات بطائرات مسيرة دون طيار، على مطار أبها، جنوبي غرب السعودية.

وقالت الجماعة إن هجماتها أدت إلى توقف الملاحة الجوية في مطار أبها، بحسب ما نقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثي.

بدوره قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم الجمعة إن المملكة اعترضت وأسقطت خمس طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

وقال العقيد الركن تركي المالكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط".

وأضاف المالكي أن حركة الملاحة الجوية في مطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية.

وكانت الجماعة، التي تخوض حربا مع السعودية منذ أكثر من أربع سنوات، قصفت مطار أبها قبل أيام، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا.