هجوم يستهدف سفينتين ببحر عمان تحملان نفط إماراتي

وطنا اليوم-عمان:قال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني، اليوم الخميس، إنه على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.

وأضاف المركز، وفقا لرويترز: "تتحرى المملكة المتحدة وشركاؤها الأمر حاليا".

ونقلت رويترز عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة، أنه تم إخلاء ناقلتين في خليج عمان والطاقم آمن.

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إن السفينة التي شب فيها الحريق تم تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل الانطلاق بالبحر وفق بيانات أولية.

وأكد الأسطول الأمريكي الخامس، وفقا لبلومبرغ، أن مشغلي إحدى ناقلتي النفط وصفوا الحادث بأنه بفعل هجوم.

وفي وقت سابق، اليوم، نقلت وكالة وكالة يونيوز الإيرانية، عن مصادر عمانية محلية، أن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم الخميس.

وأفادت المصادر العمانية، سماع دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية في داخل مياه بحر عُمان، فيما أكدت أيضا مصادر محلية باكستانية سماعها لدوي الانفجارات، بحسب الوكالة الإيرانية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن موانئ باكستان وسلطنة عمان تلقت نداءات استغاثة من ناقلتي النفط في بحر عمان.

وقالت حاملتا النفط العملاقتان المذكورتان إنهما تعرضتا للاستهداف وطلبتا المساعدة من الدول المطلة على بحر عُمان