نائبة كويتية تتوعد الوافدين المصريين بقانون جديد

وطنا اليوم-عمان:توعدت نائبة كويتية بفرض قانون يستهدف المصريين في الكويت وقالت إنه مدرج على جدول أعمال البرلمان.

وانتقدت النائبة صفاء الهاشم التي درجت على إطلاق تصريحات ضد الوافدين بشكل عام في بلادها مطالبات مصرية بفرض رقابة على أموال السوريين في مصر وقالت: "هناك تقرير ينبغي إقراره لفرض ضريبة على تحويلات المصريين من الكويت".

وأضافت لصحيفة "الراي" الكويتية: "هم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها عندما نثير هنا في الكويت ملف التحويلات المالية للوافدين والتي تجاوزت الـ20 مليار دينار خلال الخمس سنوات الماضية".

وقالت الهاشم: "نحن مع الاستفادة من الوافد المنتج الذي يقدم خدمات للبلد الذي يقيم فيه، وفي الوقت نفسه يحترم قوانين البلد ويحافظ على بنيته التحتية وعلى الخدمات العامة التي تقدم، ولا يتسبب في الفوضى والزحام ويصبح عالة على المجتمع، وخصوصا العمالة الهامشية التي تثقل كاهل البلد".

وأكدت أن المطالبة بإصلاح الخلل في التركيبة السكانية باتت ضرورة ملحة واستحقاقا وطنيا، لأنه من غير المنطقي أن يكون المواطنون أقلية في بلدهم، مطالبة بخفض عدد الوافدين خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث يبلغ عدد الكويتيين أكثر من 50 في المئة من عدد السكان، وهذا معمول به في غالبية دول العالم.

وتابعت: "نحن لسنا ضد أي وافد شريف يمتلك مهنة فنية يحتاجها البلد، لكننا لا نقبل التكدس في أعداد الوافدين غير المنتجين، الذين لم يتركوا لأبناء البلد متنفسا في ديرتهم".