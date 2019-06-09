خلال 48 ساعة.. وفاتان غامضتان لسيناتورين أمريكيين سابقين

وطنا اليوم-عمان:عثرت السلطات الأمريكية خلال 48 ساعة على سيناتورين سابقين مقتولين بالرصاص داخل منزليهما، الأول في ولاية أوكلاهوما، والآخر في آركنساس.

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادثتين لكون الملابسات مشبوهة وغامضة.

وقتلت السيناتورة السابقة، ليندا كولينز سميث، في منزلها في ولاية آركنساس، بطلق ناري، ويعمل المحققون على معرفة ملابسات الجريمة.

أما السيناتور السابق، جوناثان نيكولز، فوجد مقتولا في منزله بولاية أوكلاهوما، بعد تقارير عن سماع إطلاق نار في المنزل، ويحاول الطب الشرعي حل لغز الوفاة.