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اسرائيل تستنفر في مزارع شبعا اللبنانية
وطنا اليوم-أفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت " أن الجيش الاسرائيلي يسير منذ صباح اليوم دوريات مكثفة على طول الخط الفاصل بين مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ومنطقة شبعا اللبنانية المتاخمة لها وصولا حتى بلدة الغجر المحتلة، بالتزامن مع رصد تحركات مكثفة للجيش الاسرائيلي داخل المزارع ورفع درجة الجهوزية والاستنفار".
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