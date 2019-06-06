 وطنا نيوز -قوات حفتر: أسقطنا طائرة تركية بمطار معيتيقة
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قوات حفتر: أسقطنا طائرة تركية بمطار معيتيقة
التاريخ : 06-06-2019 12:05:03 المشاهدات: 1224

وطنا اليوم-عمان:أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الخميس، إسقاط طائرة تركية، أثناء هبوطها بمطار معيتيقة الدولي، دون إدراج صور لتوثيق روايتها.

وأكدت القوات وفق مركزها الإعلامي، "استهدف سلاح الجو بقيادة حفتر، الخميس، طائرة تركية مسيرة في أثناء هبوطها في مدرج مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس.

وأضافت في بيان إن "مقاتلاتنا الجوية قامت بملاحقة طائرة تركية مسيّرة قامت بالإغارة على قواتنا وأسقطها في أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة معيتيقة". 

من جانبها، قالت إدارة مطار معيتيقة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إن "مدرج الاقلاع في مطار معيتيقة الدولي تعرض منذ قليل لقصف بطائرة حربية".   

ولا يعرف بعد لماذا تنسب قوات حفتر الطائرة لتركيا. 


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