نتنياهو يعين وزيرا مثلي الجنس في حكومته

وطنا اليوم-عمان:عين رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو، النائب عن حزب الليكود أمير أوهانا، الذي أقر بمثليته، وزيرا للعدل.

وجاء في بيان رسمي أُعلن فيه عن تعيين أوهانا، أن "النائب أمير أوهانا محام على دراية كبيرة بالنظام القضائي" في تل آبيب.

وتقول وكالة فرانس برس إن هذه المرة الأولى، التي يشغل فيها شخص يقر بمثليته الجنسية منصبا وزاريا.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، قد يكون أوهانا أبدى بوقت سابق تأييده لقانون حصانة يمكن أن يحظر توجيه اتهام إلى زعماء سياسيين خلال شغلهم مناصبهم، وهو موقف يصب في صالح نتانياهو الذي يواجه احتمال اتهامه بالفساد.

وكان المدعي العام أعلن، في فبراير، عزمه على توجيه اتهامات لنتانياهو بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة، غير أن الأخير ينفي هذه الاتهامات.